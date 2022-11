5ª Caminhada pela Cultura de Paz em Cotia terá apresentações e feira de artesanato neste domingo (13)

Depois de uma pausa de dois anos por conta da pandemia, a 5ª Caminhada pela Cultura de Paz e Não-Violência de Cotia será presencial, neste domingo (13). Além da caminhada, haverá uma programação especial para o público, com feira de arte e artesanato, entre outras atrações.

O evento será realizado na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, das 10h às 17h. Haverá ainda tendas de pintura de rosto, tranças e contação de histórias, entre outras atrações voltadas para desconstrução de preconceitos.

Já a caminhada sairá da entrada de Caucaia (confira a programação completa abaixo). Neste ano, a ‘Cultura de Paz’ será seguida da celebração do ‘Dia da Consciência Negra’, fortalecendo a mensagem de respeito e de harmonia entre as culturas, as etnias, as religiões e toda forma de diversidade.

O movimento

A ‘Caminhada pela Cultura de Paz e Não-Violência de Cotia’ nasceu em 2018 com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer e tem o objetivo de promover a paz entre religiões e culturas, respeito à diversidade, valorização da pessoa humana e a defesa da igualdade de direitos.

A Cultura de Paz de Cotia é realizada pela Equipe de Base Warmis – Convergência das Culturas, Mensagem de Silo, Instituto Gira Sol, Parque de Estudos e Reflexão de Caucaia do Alto e Secretarias de Cultura e Lazer, dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, com apoio da Secretaria de Educação.

“Esse movimento [Cultura de Paz] nasceu para construir pontes e vem sendo feito a muitas mãos. Representantes culturais e de diversas religiões se uniram para levar uma mensagem que desconstrua preconceitos e estabeleça respeito. Uma sociedade jamais poderá evoluir enquanto houver margens para preconceitos e pré-conceitos. Isso se desconstrói com informação, conscientização e é isso que este movimento tem feito desde 2018, quando ganhou as ruas de Cotia e o Brasil”, disse Gilmar de Almeida, gestor cultural de Cotia.

Em 2020 e 2021, a Caminhada aconteceu de forma remota e contou com representantes culturais e com movimentos religiosos do Brasil todo, inclusive do exterior.

“Estamos muito felizes que, neste ano, a Caminhada pela Cultura de Paz será celebrada no mês da Consciência Negra. Pessoas informadas e conscientes não têm amarras com preconceitos. A falta de respeito com a diversidade nos apequena enquanto seres humanos. Cotia manda o seu recado para o Brasil e para o mundo: ‘aqui, temos uma cultura de paz que dissemina amor, respeito, união e o fim da violência étnica, religiosa, cultural. Há espaço para todos vivermos em harmonia e respeito”, disse ngela Maluf, vice-prefeita e Secretária dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher e embaixadora da Caminhada pela Cultura de Paz de Cotia.

Confira a programação completa:

Caminhada de Cultura de Paz e Não-Violência 2022

Concentração às 10h: ao lado do Estádio de Caucaia | passa pelo centro, Igreja Matriz e termina na Praça dos Romeiros (onde terá programação cultural)

Abertura: apresentação da Comissão de Organização da Cultura de Paz (Tema central: Educação)

Apresentação cultural:

· Grupo Guaçatom

· Cia Baru – Instituto Gira-Sol

· Preto F (Fernando Mendes – Breaking)

· Paulo de Assis e Davi (Banda Black Jack)

· Triunfo Rap Nacional (Adelmo Oliveira – Rap)

· Val Bahia (clássicos da música brasileira)

· Mano Kimba, Damyen MC e Dih Happy (Rap)

· Raimundo Damasceno (Maestro)

· Banda Conexão SP (Ricardo José da Silva)

· Desfile de Moda Afro

Serviço

5ª Caminhada pela Cultura de Paz e Não-Violência & Consciência Negra

Quando: 3 de novembro (Domingo), das 10h às 17h

Local: Praça dos Romeiros – Caucaia do Alto