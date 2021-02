6 dicas simples para reduzir a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono

Devemos ficar de alerta para os distúrbios do sono, em especial a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono, caracterizada por ronco alto e persistente na grande maioria das noites

Quem nunca ouviu dizer que dormir bem faz bem para pele e para ficar jovem? Sim, o sono adequado traz benefícios evidentes para a saúde e qualidade de vida geral das pessoas, independente da idade. Apesar da terceira idade se queixar mais sobre insônia, é um grande mito alinharmos as noites mal dormidas com envelhecimento, pois existem muitos fatores.

publicidade

“Precisamos diferenciar as alterações fisiológicas do sono do envelhecimento daquelas sugestivas de distúrbios do sono propriamente ditos. Entre os sintomas fisiológicos estão a diminuição do tempo total de sono (dormem ‘menos’ a noite) e o aumento da latência para o sono (demoram mais para iniciar o sono), o ideal é procurar ajuda médica”, explica o otorrinolaringologista Alexandre Colombini, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial – ABORL-CCF.

Por outro lado, o médico explica ainda que devemos ficar de alerta também para os distúrbios do sono, em especial a Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono, caracterizada por ronco alto e persistente na grande maioria das noites (que pode durar de 10 segundos a um minuto) e sonolência excessiva durante o dia. “Essa doença é a causa mais grave do ronco. O ronco é um sinal de que tem uma obstrução na via aérea durante o sono e a gente precisa investigar”, ressalta Colombini.

publicidade

Confira as dicas para amenizar a apneia:

1- Durma de lado;

publicidade

2- Perca peso ( quem perde 10% do peso corporal pode diminuir até 30% dos sintomas da apneia, sabia?);

3- Faça exercícios que tonificam a musculatura da faringe e a língua ( com auxílio de uma fonoaudióloga);

4- Evite tomar álcool antes de dormir ( funciona como relaxante muscular, dessa forma, fica mais fácil a obstrução da via respiratória);

5- Evite também tomar sedativos, como no caso da ingestão do álcool, antes de ir para cama;

6- Desobstrua o nariz (após consulta com otorrino para verificar o motivo do entupimento na região e indicação do tratamento).