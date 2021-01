6,7 mil doses da vacina de Oxford chegam a Osasco

As doses da vacina de Oxford enviadas a Osasco foram viabilizadas pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde

Nesta terça-feira (26), a Prefeitura de Osasco recebeu as primeiras 6,7 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, com parceria da Fiocruz, contra a covid-19.

As doses da vacina de Oxford enviadas a Osasco foram viabilizadas pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde. A divisão é baseada no quantitativo proporcional de vacinas previsto.

As doses vão reforçar a imunização iniciada com as 7,9 mil doses da Coronavac, enviadas pelo Instituto Butantan no dia 19.

Neste primeiro momento, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas receberão as doses. A inclusão de novos grupos populacionais será norteada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.