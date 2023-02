70 mil alunos de Osasco voltam às aulas nesta terça-feira (7)

Os 70 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino de Osasco voltam às aulas para o início do ano letivo nesta terça-feira (7).

Nas redes sociais, o prefeito Rogério Lins (Podemos) garantiu que os kits de uniformes escolares, com camisetas, shorts, meias e tênis, serão entregues logo nesta primeira semana de aula.

Além disso, os alunos do 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental receberão notebooks para auxiliar nas atividades. “Iniciaremos a entrega de 24 mil notebooks com acesso à Internet para nossos alunos. As crianças levarão os computadores para casa com os conteúdos educacionais, podendo compartilhar o equipamento, a conectividade e as matérias com toda a família”, afirmou o prefeito.

As escolas de Osasco passaram por reformas e manutenções durante o período das férias. “Tudo está sendo preparado com muito carinho para recebermos nossas crianças”, finalizou Rogério Lins.