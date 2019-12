70 mil crianças de Osasco vão ganhar presentes de Natal do Fundo Social

Com o tema “Sonhos de Natal”, a Prefeitura de Osasco iniciou nesta quarta-feira (11), a entrega de brinquedos a 70 mil crianças que estudam na rede municipal de ensino. A ação é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria da Educação.

Alunos de diversas escolas receberam, no Ginásio de Esportes José Liberatti, o prefeito Rogério Lins e a primeira-dama e presidente do Fundo Social Solidariedade, Aline Lins, que entraram acompanhados do Papai Noel.

Personagens conhecidos pelo público infantil animaram o evento, entre eles Frozen, Branca de Neve, Princesa Ariel e Rapunzel.

Lins agradeceu o trabalho dos profissionais da Educação: “o maior presente que a gente pode receber é paz, harmonia e saúde em nossos lares. Que o verdadeiro sentido do Natal esteja na vida de todos vocês”.

A primeira-dama destacou a importância da ação, que beneficia milhares de alunos todos os anos. “É muito prazeroso ver o sorriso de cada criança. A iniciativa é importante, pois talvez este seja o único presente que muitos deles vão receber”.

Neste ano, os meninos recebem o kit Sky Police, que vem com um helicóptero e um boneco policial, e as meninas a boneca Little Dolls em um berço. As crianças também podem tirar foto com o Papai Noel.

A entrega dos brinquedos será realizada até sexta-feira, nos períodos da manhã e tarde. A Secretaria de Educação é responsável pelo deslocamento das crianças ao ginásio.