7ª Conferência Municipal de Osasco é adiada para o próximo ano

A 7ª Conferência Municipal de Osasco, que estava agendada para os dias 21 e 22 de junho, foi adiada para 2025. A mudança, segundo a Secretaria de Habitação de Osasco, segue decisão do Conselho Nacional das Cidades e da Comissão Estadual da Conferência das Cidades de São Paulo, que mudou o calendário da 6ª Conferência Nacional da Cidade, e que altera todas as etapas, incluindo as conferências municipal, estadual e a nacional.

As novas datas da 7ª Conferência Municipal de Osasco para discutir novas políticas públicas de desenvolvimento urbano serão: dias 11 e 12 de abril de 2025.

Os novos prazos estabelecidos pelo Ministério das Cidades para as próximas etapas são:

Etapa Municipal: entre 15 de abril de 2024 a 30 de abril de 2025;

entre 15 de abril de 2024 a 30 de abril de 2025; Etapa Estadual e do Distrito Federal: de 1° de julho de 2024 a 30 de junho de 2025;

de 1° de julho de 2024 a 30 de junho de 2025; Etapa Nacional: até 31 de agosto de 2025

A Conferência Municipal de Osasco foi estabelecida pelo Decreto N° 14.166, de 22 de abril de 2024, e organizada pela Comissão Organizadora Municipal, instituída pela Portaria n° 03, de 7 de maio de 2024.

O objetivo da conferência é reconhecer as dinâmicas e necessidades dos municípios e regiões para orientar políticas e investimentos públicos em diversos eixos temáticos em áreas como habitação, mobilidade, espaços públicos, saneamento ambiental, planejamento local, transformação digital, entre outros.