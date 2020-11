8 agências da Caixa vão abrir neste sábado (21) em Osasco e região para saque do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal abrirá 164 agências no estado de São Paulo neste sábado (21), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão nascidos em abril e maio dos ciclos 3 e 4. As cidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira e Cotia terão, juntas, oito agências abertas.

Em todo o país, serão 771 unidades abertas. Segundo a Caixa, todas as pessoas que procurarem atendimento durante o período de funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Somados aos pagamentos deste sábado (21), os valores do auxílio emergencial serão disponibilizados para 67,8 milhões de brasileiros, em um montante de R$ 258,2 bilhões e um total de 428,7 milhões de pagamentos.

Confira a lista de agências da Caixa que abrirão neste sábado (21), das 8h às 12h, em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Cotia:

OSASCO CENTRO / AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 2423

OSASCO JARDIM MUTINGA / AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, 138/142

BARUERI CENTRO / RUA CAMPOS SALES, 198

CARAPICUÍBA CENTRO / AVENIDA RUI BARBOSA, 281/287

CARAPICUÍBA VILA DIRCE / AVENIDA INOCENCIO SERÁFICO, 3445

ITAPEVI JARDIM NOVA ITAPEVI / AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 479

JANDIRA CENTRO / RUA BENEDITO PEREIRA LEITE, 62

COTIA VILA MONTE SERRAT / AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 500

A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/agenciasabado.