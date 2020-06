8 personalidades e famosos que nasceram em Osasco

Osasco é a cidade natal de personalidades do futebol, das novelas, dos negócios, da música e até do YouTube. Confira a lista de famosos osasquenses:

Cristiane Rozeira

A jogadora de futebol Cristiane Rozeira, que atualmente joga pelo Santos Futebol Clube, nasceu em Osasco e morou por muitos anos no Jardim D’Abril. Cristiane foi considerada a melhor artilheira do futebol feminino da história dos Jogos Olímpicos em 2012.

Boni

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho ou simplesmente Boni é um dos maiores executivos da história da televisão brasileira. Considerado o ‘pai da TV Globo’, Boni esteve no comando da programação da emissora por 31 anos.

Felipe Castanhari

Felipe Castanhari é youtuber, ator e apresentador. Castanhari apresenta o “Canal Nostalgia” no Youtube, com 13 milhões de inscritos, e já teve um programa com seu nome na MTV, o “Castanhari Brasil”.

Zezeh Barbosa

Maria José Barbosa Silva, a Zezeh Barbosa é atriz e produtora de teatro. Coleciona em sua carreira, participações em novelas da TV Globo, como “I love Paraisópolis”, “O Profeta”, “Aquele Beijo”, “Malhação”, entre outras atrações.

Rodrygo Goes

O jogador de futebol Rodrygo Silva de Goes, o Rodrygo já passou pelo Santos Futebol Clube e atualmente joga no Real Madrid.

Sônia Lima

Atriz, apresentadora e modelo. Além de ter apresentado o “Show de Calouros” até 1996, Sônia Lima coleciona em sua carreira, participações em novelas, como “Poder Paralelo”, “Milagres de Jesus” e “Haja Coração”.

Júlio Cocielo

Júlio César Cocielo é humorista, ator e youtuber. Seu canal no YouTube, o Canal Canalha, tem mais de 19 milhões de inscritos.

MC Guimê

Guilherme Aparecido Dantas, o funkeiro MC Guimê, é um dos representantes do funk ostentação. Ele nasceu e foi criado no bairro Vila Isabel. Guimê ficou famoso após a explosão de músicas como “Plaquê de 100”, com mais de 82 milhões de visualizações no YouTube, e “Tá Patrão”, com 32 milhões de visualizações.