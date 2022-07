80 aves voltam à natureza após serem tratadas pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres de Barueri

O Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), mantido pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) de Barueri, realizou, na quinta-feira (21), a soltura de 80 aves em Caraguatatuba, no litoral paulista.

publicidade

Dentre as espécies soltas estão Sporophilas, tiê-sangue, trinca-ferro, bico-de-pimenta, sanhaços, periquitão-maracanã, maitaca verde e periquito-rico. Eles deram entrada no Cetas vítimas de tráfico e de entrega voluntária e permaneceram, em média, quatro meses em recuperação até alçarem à liberdade ontem.

O secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), explica que a soltura dos animais faz parte da atuação do Cetas, evitando o desequilíbrio no meio ambiente. “O nosso trabalho é fazer com que esses animais silvestres retornem ao seu habitat, reparando o que o tráfico e a posse ilegal causam a eles, trazendo harmonia à fauna de diversas regiões”, destaca.

publicidade

Novas solturas estão previstas até o final de julho, de acordo coma pasta. Ao longo deste mês serão cerca de 200 em diversas localidades. Por motivo de segurança dos animais e da equipe do Cetas, os pontos exatos de soltura não são revelados.

A unidade está passando por reformas. Melhorias contam ainda com a ampliação da capacidade do local para recebimento de mais espécies.