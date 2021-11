80 vagas temporárias de auxiliar logístico abertas na Casa do Trabalhador de Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira anunciou nesta quarta-feira (3) que está com 80 vagas temporárias para o cargo de auxiliar logístico.

publicidade

São 50 vagas temporárias disponíveis para auxiliar logístico, destinada a candidatos com ensino fundamental completo. Não é necessário experiência, mas a empresa contratante busca pessoas que já trabalharam em supermercados como repositor, logística ou expedição.

As outras 30 vagas temporárias são para auxiliar logístico II, que serão destinadas aos candidatos que possuem ensino fundamental completo e que já tenham atuado na função, preferencialmente como conferente.

publicidade

Além das vagas temporárias, também estão disponíveis na Casa do Trabalhador de Jandira: 1 vaga para analista contábil Jr, destinada à candidatos com conhecimento em rotinas contábeis, folha de pagamento, sped e conhecimento em SAP; 3 vagas para mecânico de autos, destinadas a candidatos com experiência mínima de 3 meses e idade entre 25 e 50 anos.

Há ainda 4 vagas para o cargo de armador, para candidatos com experiência na área e ensino médio completo; e 1 vaga de auxiliar de vendas, para candidatos com ensino médio completo e vivência com vendas.

publicidade

Como se candidatar às vagas na Casa do Trabalhador de Jandira:

Os interessados devem comparecer com currículo na Casa do Trabalhador (rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O prazo para se candidatar às vagas temporárias termina dia 8 de novembro.

OPORTUNIDADES NA REGIÃO// Confira vagas de emprego abertas na Casa do Trabalhador de Barueri