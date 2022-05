85% do Braço Morto do Tietê, na zona Norte de Osasco, está canalizado

85% do Braço Morto do Tietê, na zona Norte de Osasco, está...

As obras de urbanização e combate a enchentes no Jardim Rochdale, em Osasco, continuam. Segundo a Secretaria de Habitação, a canalização do Braço Morto do Rio Tietê, no trecho entre a avenida Presidente Kennedy e as proximidades do piscinão, já está 85% concluída.

Ao todo, serão canalizados 2,5 quilômetros de leito. O projeto envolve ainda obras que vão atender bairros como Jardim Aliança e Canaã, beneficiando 70 mil famílias osasquenses. Dentre elas, está a abertura da avenida Transversal Norte, que está sendo implantada às margens do córrego canalizado e vai ligar as avenidas Presidente Kennedy e Presidente Médici, criando uma alternativa à Avenida Getúlio Vargas.

A abertura da avenida faz parte da reformulação de todo o sistema viário da região, incluindo pavimentação de ruas e vielas. Já são 50% de sistema viário pavimentado – de um total de 45.000 m², e 65% de guias e sarjetas implantadas, de um total de 12.000 metros, segundo a administração.

O sistema viário da região receberá ainda uma ciclovia de cinco quilômetros de extensão e pontes sobre o Braço Morto, que vão facilitar a mobilidade urbana, inclusive para o transporte público, entre os três bairros.

O projeto envolve também a recuperação ambiental em mais de 50.000 m², com plantio de grama e mudas de diversas espécies de árvores. “Uma das principais determinações do prefeito Rogério Lins na área habitacional é que a gente leve melhorias às pessoas nos locais onde elas moram. Por isso, também vamos implantar praças de lazer, recreação e esportes, com espaços pet, academias ao ar livre, playgrounds e quadras poliesportivas por toda a região”, explica o secretário de Habitação, Pedro Sotero.

No balanço geral, 56% das obras da urbanização integrada do Rochdale já estão concluídas, de acordo com a Secretaria de Habitação. O projeto também inclui a construção de 200 unidades habitacionais para famílias que foram removidas de áreas de risco do próprio bairro, e a regularização fundiária, já em andamento, de 2.400 lotes, casa de papel passado aos moradores.

A urbanização do Rochdale é uma parceria da Prefeitura de Osasco com o governo federal, envolvendo R$ 88 milhões em repasses, além de R$ 60 milhões em investimentos do município.