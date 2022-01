85 vagas abertas de ajudante de produção, auxiliar de expedição e ajudante de obras em Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira disponibiliza, nesta terça-feira (11), 85 novas vagas de emprego em diversas áreas. Há oportunidades para ajudante de produção (30), ajudante de obras (20), vendedora industrial (15), auxiliar de expedição (10), operador de corte e solda (9) e meio oficial mecânico diesel (1).

Para o cargo de ajudante de produção, é necessário ter 19 anos ou mais, morar em Jandira e ter disponibilidade para trabalhar nos três turnos e fazer hora extra. Não exige-se experiência. O salário é de R$ 1.290 mais vale-transporte, refeição no local e premiação de cesta básica.

As vagas de vendedora industrial são destinadas às mulheres, que atuarão em indústrias plástica e química. Exige-se que as candidatas morem em Jandira; tenham experiência com prospecção de clientes, vendas internas e externas; ensino médio completo e conhecimento intermediário em Excel. A remuneração é de R$ 1.900 mais benefícios.

Para a função de auxiliar de expedição os candidatos devem ser do sexo masculino e atuarão em indústria química. É necessário morar em Jandira, ter experiência na função, curso de operador de empilhadeira com certificado e reciclagem atualizada, ter CNH em dia e disponibilidade de horário. O salário é de R$ 2.400 mais vale-transporte.

As vagas para ajudante de obras são destinadas a pessoas do sexo masculino, com idade entre 25 a 45 anos, que residam em Jandira. Para operador de corte e solda, podem se candidatar homens e mulheres que tenham ensino médio completo, um ano de experiência e idade entre 23 a 47 anos. Já a vaga para meio oficial mecânico diesel é destinada aos candidatos que tenham ensino fundamental completo, experiência mínima de um ano, habilitação categoria D e disponibilidade para viajar.

Os interessados nas vagas de emprego devem comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira (rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro) até quinta-feira (13), com currículo atualizado.