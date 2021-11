88 vagas abertas de atendente de loja em Osasco

O Grupo Nós, que atua no segmento de conveniência, está com 88 vagas abertas para o cargo de atendente de loja em Osasco. As oportunidades foram divulgadas no portal Vagas.com.

publicidade

Os requisitos exigidos pela empresa são: ter experiência com atendimento ao cliente e experiência prévia com varejo. A jornada de trabalho será em regime de escala 6×1, no turno da tarde, das 14h às 22h, ou madrugada, das 22h40 às 6h.

O salário é a combinar. A empresa oferece ainda benefícios como vale transporte, vale refeição, seguro de vida e auxílio academia.

publicidade

Entre as atividades desenvolvidas pelos contratados estão abertura e fechamento do caixa, manter o sistema e rotina da loja atualizados, proporcionar melhor experiência de compra para o cliente e solucionar conflitos.

Os interessados nas vagas abertas em Osasco podem candidatar-se e obter mais informações no Vagas.com (https://www.vagas.com.br/vagas/v2300707/atendente-de-loja-osasco).

publicidade

MAIS OPORTUNIDADES// Azul tem diversas vagas de emprego abertas em Barueri