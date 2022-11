99 oferece vouchers de até R$ 30 para quem for doar sangue em Osasco, Barueri e São Paulo

99 oferece vouchers de até R$ 30 para quem for doar sangue...

A empresa de transporte por aplicativo 99 vai disponibilizar vouchers de até R$ 30 para ida e volta a uma das seis unidades da Fundação Pró-Sangue, em Osasco, Barueri e São Paulo, entre os dias 21 e 30 deste mês.

Para obter o desconto, o doador deverá inserir o voucher “PROSANGUE99” no aplicativo, utilizando a categoria 99Pop.

Serão disponibilizados 6.000 vouchers, com descontos de R$ 30 para cada viagem de ida e volta, ou somente de ida ou de volta pelo aplicativo, iniciadas ou finalizadas nas unidades da Fundação Pró-Sangue.

A Fundação Pró-Sangue recomenda aos interessados em doar que realize o agendamento pelo site Agendamento de doação (hubglobe.com) para garantir o atendimento no dia e horário escolhido.

Confira os endereços da Fundação Pró-Sangue válidos na campanha da 99:

Posto Regional de Osasco : Rua Ari Barroso, 355 – Presidente Altino – Osasco;

: Rua Ari Barroso, 355 – Presidente Altino – Osasco; Posto Barueri: Rua Angela Mirella, 354 – Jardim Barueri – Barueri;

Rua Angela Mirella, 354 – Jardim Barueri – Barueri; Posto Clínicas: Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar – Cerqueira César;

Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar – Cerqueira César; Posto Dante Pazzanese : Avenida Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera

: Avenida Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera Posto Mandaqui : Rua Voluntários da Pátria, 4.227 – Mandaqui

: Rua Voluntários da Pátria, 4.227 – Mandaqui Posto Stella Maris: Rua Maria Cândida Pereira, 568 – Itapegica – Guarulhos

Recomendações para ser um doador de sangue:

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto.

Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável.

Não é necessário estar em jejum. Apenas evite alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses.

Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas).

Mulheres grávidas/lactantes não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de Coronavac).

Para mais detalhes ou informações sobre a doação de sangue, o doador pode consultar as redes sociais da Pró-Sangue (@prosangue), ou ligar para o Alô Pró-Sangue, pelo número (11) 4573-7800.