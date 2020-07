A Barraca do Beijo 2 acaba de chegar à Netflix e entra no trending topics do Twitter

O filme A Barraca do Beijo 2 chegou à Netflix na sexta-feira (24) e já está nos assuntos mais comentados do Twitter. A sequência do longa de mesmo nome, que fez sucesso em 2018, é dirigida por Vince Marcello e tem Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi no elenco.

No primeiro filme, Elle (Joey King) e seu amigo Lee (Jacob Elordi) decidem montar uma barraca do beijo em um evento da escola. Para fazer a ideia cair no gosto da galera, a jovem tenta convencer o galã do colégio Noah (Joel Courtney) a participar da brincadeira.

Já em A Barraca do Beijo 2, Elle está em seu último ano da escola e terá que enfrentar um namoro à distância e as mudanças em sua amizade com Lee. O coração de Elle vai agitar também com a chegada de um novo crush.

Confira as reações dos internautas à mais nova comédia romântica da Netflix:

#barracadobeijo2

eu chorando pensando se alguém nunca vai me amar como noah e elle se ama pic.twitter.com/igMgcmzvlu — duda morbeck ツ (@dudaambc) July 24, 2020

uma hora eu torcia pelo noah, outra hora pelo marco, não foi fácil, fiquei com dó do marco véi #barracadobeijo2 pic.twitter.com/gKgMwHUW7Q — não sou rapunzel mas tô enrolada 🏳️‍🌈✊🏽✊🏾✊🏿✨ (@ohprettywoman_) July 24, 2020

Hahaha essa foto da barraca do beijo 2 me lembrou esse meme pic.twitter.com/dpV1WuzjlG — JP (@jotapascoa) July 24, 2020

A barraca do beijo 2 ensina que quando escondemos algo de alguém, as consequências são maiores depois … E que quando não sabemos oque queremos acabamos perdendo o que temos. — pra gringo é mais caro (@bhadray_) July 25, 2020

me surpreendi com a barraca do beijo 2, além de esta nítido a mudança do noah, o marco é um principe, fiquei o filme todo em dúvida entre os dois. pic.twitter.com/2dRiDIb3Qb — liv (@getwrme) July 25, 2020

Eu depois de assistir a barraca do beijo 2: eu só quero viver um romance adolescente @Deus pic.twitter.com/4PoniWvyLn — Milena 🏁 (@milenaclicia) July 25, 2020