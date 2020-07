“A gente espera que ao decorrer do dia o prefeito receba alta”, diz secretário de Osasco

Nesta sexta-feira (3), o secretário de Comunicação de Osasco, Thiago Silva, falou sobre o quadro de saúde do prefeito Rogério Lins no programa da TV Osasco. Segundo o secretário, a expectativa é que Lins receba alta hospitalar ainda hoje.

Rogério Lins foi levado ao Hospital Municipal Antônio Giglio na noite de quarta-feira (1º), após se sentir mal enquanto ainda estava na Prefeitura. Na unidade de saúde, Lins foi medicado e passou por exames que indicaram “importante alteração cardíaca”, segundo nota oficial.

Segundo o secretário de Comunicação, após o resultado dos exames, o prefeito foi submetido a uma nova avaliação e permaneceu internado. “Hoje o prefeito está bem e a gente espera que ao decorrer do dia ele receba alta dos médicos”.

“Com a pandemia do coronavírus, o prefeito vem há mais de 90 dias com uma rotina muito desgastante, com agendas que varavam a madrugada. Ele tem uma saúde de ouro, mal sente uma dor de cabeça, mas todos nós somos seres humanos e estamos vulneráveis”, disse o secretário.

Segundo Thiago, Lins orientou aos secretários que continuassem com as ações que estão sendo realizadas na cidade durante a sua ausência. A previsão é de que na próxima semana, o prefeito esteja de volta aos trabalhos.