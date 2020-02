“A gente perdeu tudo”, lamenta moradora do Morro do Socó que teve casa interditada

Famílias enfrentam drama após perderem tudo no deslizamento do Morro do Socó causado pelas enchentes que atingiram Osasco e região, na última segunda-feira (10). Muitos moradores da comunidade tiveram suas casas destruídas ou interditadas pela Defesa Civil.

Até o momento, mais de 80 famílias estão desabrigadas e acolhidas no CEU das Artes, que teve o expediente suspenso para receber as vítimas. “A gente perdeu tudo, não consegui salvar roupa, comida, nada… E eu poderia ter perdido os meus filhos e até a minha vida”, disse uma moradora à reportagem do Balanço Geral, da Record TV, exibida nesta terça-feira (11) – assista abaixo.

O prefeito Rogério Lins afirmou que todas as famílias estão recebendo apoio social e material. “Todas as vítimas estão sendo amparadas e serão acolhidas por programas habitacionais”, disse.

A reportagem mostrou ainda a situação das casas que foram tomadas pela lama. Alguns moradores continuam retirando seus pertences e muitos não têm para onde ir. “A gente mora aqui não é porque a gente quer, é porque a gente precisa”, disse uma moradora que teve sua casa interditada pela Defesa Civil.

O Fundo Social de Solidariedade está recolhendo doações de roupas, alimentos, colchões e utensílios de higiene para ajudar às vítimas das enchentes.