“A Grande Muralha” é atração da Tela Quente de hoje (06/04) na Globo

A Tela Quente de hoje (06/04) vai exibir o filme “A Grande Muralha” na tela da TV Globo. A aventura americana vai ao ar às 23h11, logo após BBB20.

Tela Quente de hoje (06/04) – “A Grande Muralha”

Sinopse: No século XV, William e Tovar são dois mercenários em busca de “pó negro” (pólvora). Depois de escaparem do ataque de uma criatura misteriosa, eles se encontram acidentalmente aos pés da Grande Muralha. Lá, acabam aprisionados pelos guerreiros chineses, que estão na iminência de sofrerem um ataque. Reza a lenda que, a cada 60 anos, uma horda de monstros tenta transpassar a barreira para se alimentar dos humanos que vivem do outro lado.

Mais informações:

Título original: The Great Wall

Elenco: Willem Dafoe; Matt Damon; Pedro Pascal; Jing Tian

Direção: Yimou Zhang

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

