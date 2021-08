“A guerra não acabou”, diz Rogério Lins sobre 3ª dose de vacina contra a covid-19

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), afirmou que a terceira dose da vacina contra a covid-19, anunciada pelos governos federal e do estado, deve começar a ser aplicada no município a partir da segunda semaba de setembro, em pessoas com 60 anos ou mais.

“Osasco já se prepara para a terceira dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com mais de 60 anos. A dose extra será para quem recebeu as duas doses há mais de seis meses e está prevista para começar na segunda semana de setembro, independente da vacina!”, declarou o prefeito, por meio das redes sociais, na noite desta quarta-feira (25). “A guerra não acabou, seguimos nossa missão”, emendou Rogério Lins.

Ele esclareceu que o reforço vale para quem tomou qualquer vacina usada na campanha de vacinação, inclusive o imunizante de dose única da Janssen.

Com mais de 700 mil doses aplicadas, Osasco alcançou, do dia 23 de agosto, a marca de 99 % da população adulta vacinada com 1ª dose da vacina contra a covid-19. “É a segunda cidade da Grande São Paulo que mais imunizou”, afirmou o prefeito.