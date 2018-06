A partir de amanhã, radares começam a multar em mais três pontos de Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana, inicia a fiscalização eletrônica por radares em mais três pontos do município nesta segunda-feira (25). Eles fiscalizarão velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa.

A princípio entrarão em funcionamento três pontos, já aferidos pelo IPEM-SP: avenida Leonil Crê Bortolosso, medindo velocidade; avenida Visconde de Nova Granada com rua da Liberdade, e avenida Bussocaba x avenida Narciso Sturlini, que fiscalizarão avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa e velocidade.

No total, o município contará com 36 pontos de fiscalização eletrônica. Destes, cinco estão em operação para fiscalização de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. Os cinco, que operam das 5h às 21h, estão instalados nas avenidas Prefeito Hirant Sanazar, Hildebrando de Lima com General Pedro Pinho, Manoel Pedro Pimentel com Franz Voegeli e na Getúlio Vargas (nºs 1.260 e 1.423).

“Todos os pontos de fiscalização eletrônica estão sinalizados, porque o objetivo é reeducar os motoristas e motociclistas que transitam acima da velocidade permitida e não respeitam as faixas de pedestres”, diz a Prefeitura.

“Tão logo o IPEM-SP realize a aferição dos demais dispositivos eletrônicos, eles entrarão em funcionamento, mas os motoristas, pedestres e motociclistas serão informados, assim como estão sendo em relação aos três que iniciam operação na próxima segunda-feira, 25/6, através de faixas afixadas em pontos de grande circulação”, completa a administração municipal.

FISCALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO A PARTIR DO DIA 25/6

. Avenida Leonil Crê Bortolosso – medindo velocidade

. Avenida Visconde de Nova Granada x Rua da Liberdade – avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa e velocidade

. Avenida Bussocaba x Avenida Narciso Sturlini – avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa e velocidade

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA JÁ EM OPERAÇÃO

Ultrapassagem de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestre

. Prefeito Hirant Sanazar

. Avenida Hildebrando de Lima com Avenida General Pedro Pinho

. Avenida Manoel Pedro Pimentel com Avenida Franz Voegeli

. Avenida Getúlio Vargas – números 1.260 e 1.423