A pedido de Tarcísio, PL oficializa apoio à pré-candidatura de Gerson Pessoa a prefeito de Osasco

O diretório municipal do PL em Osasco anunciou, na noite desta terça-feira (5), que apoiará a pré-candidatura do deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) à Prefeitura nas eleições de outubro. Com isso, Ana Paula Rossi (PL), que havia sido lançada como pré-candidata da legenda em outubro, não irá mais disputar o cargo majoritário.

publicidade

A decisão foi comunicada durante um encontro com pré-candidatos e simpatizantes do PL. “A eleição 2024 é muito importante para construirmos uma base forte pensando no futuro do Brasil, e essa união vai fortalecer muito o nosso projeto”, escreveu Ana Paula Rossi, em uma publicação feita hoje no Instagram.

Ana Paula comentou que foi difícil e se viu resistente ao fato de precisar voltar atrás após já ter iniciado os trabalhos na campanha por sua pré-candidatura: “Sei que fui um osso duro de roer porque não abro mão daquilo que acredito. Mas sou PL e estou à disposição do meu partido. Quando fui lançada, fui. Quando o partido decidiu que iria apoiar a candidatura do Gerson, também estou com o partido. E quando assumo compromisso, vou até o fim e honro. Então, estou feliz em apoiar o Gerson”.

publicidade

Gerson, por sua vez, parabenizou Ana Paula Rossi pela dura decisão de apoiar o partido e não concorrer mais à Prefeitura. “Quero agradecer em público a sua humildade, Ana. Falaram que você foi resistente [em desistir], e eu também seria porque é uma candidata forte na cidade. Se colocou na posição de pré-candidata à vereadora, mas com a condição de que construíssemos um PL forte em Osasco. E vejo que temos, sem dúvidas, um partido forte”, destacou.

Pessoa explicou que o apoio do diretório municipal do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, à sua pré-candidatura em Osasco partiu principalmente de um pedido feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Nosso objetivo é construir um grupo forte e sabemos que o nosso principal adversário será a esquerda aqui em Osasco, o PT em específico, então fomos dialogando junto ao PL estadual e ao governo do estado”, disse.

Ainda na oportunidade, Gerson pontuou a relação que vem construindo ao longo de seu primeiro mandato como deputado estadual, destacando a aprovação de projetos relevantes na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e a transparência de seu trabalho também junto à população.