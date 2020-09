A Penúltima Palavra é o mais novo drama da Netflix

A primeira temporada da série alemã A Penúltima Palavra chegou na Netflix na quinta-feira (17). A produção, criada por Aron Lehmann e Carlos V. Irmscher, conta com Anke Engelke, Thorsten Merten e Nina Gummich no elenco.

Em A Penúltima Palavra, após a morte do marido, uma mulher reencontra a paixão pela vida quando começa a trabalhar em funerais e viver de perto a experiência da perda, do luto e do amor.

Outras estreias

Entre as estreias de destaque de setembro na Netflix estão a primeira temporada da série de anime Dragon’s Dogma, que chegou na quinta-feira (17), o filme Lady Bird – A Hora de Voar, que chega na terça-feira (22) e o filme Enola Holmes, que entra na quarta-feira (23).

