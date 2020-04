“A vida me deu mais essa lição”, diz Sikêra Jr. sobre covid-19

Infectado com o novo coronavírus, o apresentador Sikêra Jr., do “Alerta Nacional”, da Rede TV!, falou, nesta quarta-feira (29), sobre a doença, em entrevista no próprio programa que apresenta. “A vida me deu mais essa lição”.

“A gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? A gente não acredita. Enquanto acontece com o nosso vizinho, normal. Mas quando acontece conosco, a história é outra. E é isso. Estou aqui, apesar de tanta especulação. A vida me deu mais essa lição”, disse Sikêra Jr.

“Agora estou bem, estou bem acompanhado. Estou tomando a medicação, seguindo à risca o que eles me orientaram. Pedi a Deus que eu passe por essa. É um vírus longo, a ciência está brigando para conseguir uma fórmula nova”, completou o apresentador.