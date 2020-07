AACD de Osasco recebe R$ 100 mil em recursos por meio de emenda do deputado Ataide Teruel

O deputado estadual Ataide Teruel (Podemos) destinou uma emenda no valor de R$ 100 mil para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Osasco. Os recursos vão ajudar a entidade no custeio da prestação de serviços e na compra de equipamentos de proteção individual contra a covid-19.

A instituição sem fins lucrativos conta com mais de 2 mil funcionários e 1,1 mil voluntários envolvidos nos trabalhos de reabilitação de pessoas com deficiência em Osasco e região. Segundo relatório anual, a AACD realizou cerca de 880 mil atendimentos, 7.500 cirurgias no hospital ortopédico e entregou mais de 61 mil produtos ortopédicos em 2019.

“A relevância social dos serviços prestados pela AACD é inegável. Estou certo de que, devido à comprovada dedicação em prol da saúde e reabilitação das pessoas com deficiência, os R$ 100 mil de recursos destinados por mim vão auxiliar a AACD a seguir adiante em seu compromisso com nossa população”, declarou Ataide.

A emenda foi publicada no Diário Oficial do estado no dia 13 de junho e os recursos já foram repassados à instituição de Osasco.