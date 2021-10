AACD Osasco e Outback do SuperShopping se unem em ação social

A AACD Osasco e o Outback Steakhouse do SuperShopping Osasco estão juntos em uma ação social. O restaurante doou R$ 20 mil em gift cards para a instituição, que poderá comercializar os cartões para arrecadar fundos para os atendimentos da unidade.

publicidade

Cada gift card doado tem o valor de R$ 100, e a AACD e a marca estão convocando as pessoas para entrarem no espírito de solidariedade e ajudarem a quem precisa. Ao fazer a compra, o público poderá usar o cartão no restaurante Outback do SuperShopping Osasco e, ainda, contribuir para o atendimento de pessoas com deficiência física e pacientes ortopédicos de 15 municípios da região.

“Diante de tantos desafios que estamos vivendo neste momento, essa parceria de marketing de causa é especial. Mostra a credibilidade do Outback em relação a nossa causa e permite que a gente continue oferecendo um trabalho de excelência para a sociedade”, comenta Adriana Santos Batista, gerente da AACD de Osasco.

publicidade

André dos Anjos Lima, sócio proprietário do Outback do SuperShopping, declara: “Faz parte dos princípios e crenças do Outback a proximidade com as pessoas e instituições que fazem trabalhos sérios e que impactam positivamente as comunidades onde os nossos restaurantes estão inseridos. Por isso, apoiar o trabalho da AACD é importante para nós. Queremos ajudar a manter o atendimento diferenciado prestado pela instituição e intensificar esse trabalho feito de forma tão brilhante e com um impacto tão importante na nossa sociedade”.

Para ajudar, é muito fácil: basta adquirir um ou mais gift cards no valor de R$ 100 cada pelo telefone (11) 3604-5144. O cartão pode ser utilizado no almoço ou jantar, exclusivamente no Outback do SuperShopping Osasco. O gift card funciona como uma forma de pagamento: o cliente pode abater o valor do voucher na conta final.