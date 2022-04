Abertas as inscrições para concurso público na Câmara de Carapicuíba

A Câmara Municipal de Carapicuíba abriu hoje (11) as inscrições para Concurso Público para preenchimento de quatro novas vagas.

Os cargos a serem preenchidos são agente administrativo (2 vagas), que exige ensino médio completo; segurança patrimonial (1), que também exige o ensino médio; e técnico de Tecnologia da Informação (1) para candidatos com ensino superior completo em Tecnologia da Informação.

O edital completo já está disponível para consulta no Portal da Transparência do site da Câmara e no site do Instituto MAIS, no entanto, as inscrições só podem ser feitas no site do Instituto.

As inscrições no concurso público em Carapicuíba ficam abertas até o dia 6 de maio. A realização das provas está prevista para o dia 22 de maio em locais e horários ainda a ser definidos.