Abertas as inscrições para cursos na área de artes em Osasco

A Secretaria da Cultura de Osasco está com as inscrições abertas para os cursos gratuitos da Escola de Artes Cesar Antônio Salvi. As vagas são limitadas e o início das aulas está previsto para 1º de agosto.

Veja quais cursos estão disponíveis:

Hip Hop

Pintura

Aquarela

Caricatura

Desenho

Escultura

Modelagem

Arte Terapia

Arte para Crianças e Adolescentes

Cor no Desenho

Abstracionismo

Arte Educação

Dança do Ventre

História da Arte

Figuras Humanas

Atividades Multidisciplinares

Para informações sobre matrículas os telefones são: (11) 3699-1490 ou 3682-5955.

A Escola de Artes Cesar Antônio Salvi fica na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, no centro de Osasco.