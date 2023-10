Abertas as inscrições para o Vestibulinho Fieb

Estão abertas as inscrições do Vestibulinho da Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb) para o primeiro semestre de 2024.

As vagas são para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio concomitante e subsequente (modular).

Os cursos oferecidos são: Administração, Informática para Internet (Web Design), Análises Clínicas, Manutenção e Suporte em Informática, Contabilidade, Publicidade, Design de Interiores, Química, Edificações, Redes de Computadores, Eletroeletrônica, Segurança do Trabalho Enfermagem, Serviços Jurídicos, Farmácia, Telecomunicações e Informática.

As inscrições podem ser feitas até 16 de novembro pelo site vestibulinho.fieb.edu.br.

O local e horário da prova serão divulgados no dia 20 de novembro, a partir das 16h, no site do Vestibulinho na área do candidato. A data da prova será no dia 26 de novembro (domingo), das 13h às 17h.