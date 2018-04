Abertas inscrições de concurso para 600 investigadores e 800 escrivães na Polícia Civil

Estão abertas as inscrições para os concursos que vão selecionar 800 escrivães e 600 investigadores para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, com prazo até o dia 15 de maio. A remuneração inicial é de R$ 3,7 mil. Para participar do concurso, é necessário acessar o site da Vunesp e pagar uma taxa de R$ 84,81.

Poderão se inscrever brasileiros natos ou naturalizados com curso superior. Além disso, os participantes deverão possuir habilitação para conduzir automóveis e não ter antecedentes criminais.

Os aprovados ingressarão em curso na Academia de Polícia (Acadepol) e, após os estudos, serão distribuídos para o Estado. Os editais foram publicados no dia 5 de abril, no Diário Oficial.