Abertura da Semana da Cultura Cristã em Barueri reúne fiéis em apresentações de orquestra e coral

Foi realizada nesta segunda-feira (18), na Câmara Municipal, a abertura oficial da Semana da Cultura Cristã de Barueri. O encontro reuniu fiéis de várias denominações da igreja evangélica e foi marcado por apresentações da orquestra e coral da igreja Assembleia de Deus Renovasom.

O primeiro dia da programação contou com orações e falas de lideranças políticas e religiosas. O secretário de Relações Institucionais, Mario Trimboli Junior, pasta responsável pela organização do evento, agradeceu o apoio das igrejas e enfatizou a importância da integração entre poder público e as instituições religiosas.

A Orquestra e Coral Renovasom apresentou canções com mensagens de fé e esperança. Músicas como “Esperança Viva”, do Ministério de Louvor da Igreja Cidade Viva de Paraíba, e “Louvem ao Rei”, da Abda Music, fizeram parte do repertório.

O evento foi encerrado com a condução de uma oração realizada pelo pastor Paulo Lucas Sacramento, da Assembleia de Deus – Ministério de Belém, e com isso deu-se o início da leitura ininterrupta da Bíblia.