Abertura de igrejas, escolas e jogos de futebol serão suspensos, decide governo do estado

O governo do estado decidiu, em reunião na manhã desta quinta-feira (11), que vai tornar mais rigorosas as medidas de restrição à circulação de pessoas contra a disseminação da covid-19. Escolas e igrejas não poderão prestar atendimento presencial e jogos de futebol e outras atividades esportivas devem ser suspensas no estado, segundo a colunista Vera Magalhães, de O Globo.

As novas medidas de enfrentamento à covid-19 devem ser anunciadas em instantes, em coletiva de imprensa do governador João Doria (PSDB), no início da tarde.

O governo do estado afirma que a rede estadual de saúde vive um iminente colapso que, para ser combatido, necessita da ampliação do isolamento social.

Faço um apelo pela compreensão de todos. Vamos passar juntos por mais este momento difícil. Vai passar. #FiqueEmCasa Anunciaremos detalhes das medidas na coletiva de imprensa às 12h45 pic.twitter.com/6wvLRyJKsj — João Doria (@jdoriajr) March 11, 2021

Doria cobra ainda mais apoio do governo federal e a compra de vacinas contra a covid-19.