Abono salarial do Pis/Pasep será pago a partir do dia 30

O abono salarial dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), exercício 2020/2021, será pago a partir do dia 30 de junho, de acordo com o Ministério da Economia.

Trabalhadores vinculados ao PIS podem sacar o benefício no mês de nascimento. Já os funcionários públicos recebem o abono de acordo com o dígito final do número de inscrição no Pasep. Os saques poderão ser realizados até o dia 30 de junho de 2021.

Para ter direito ao abono salarial do calendário 2020/2021, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente ao menos 30 dias em 2019, com remuneração média de até dois salários mínimos.

Quem não sacou o abono salarial do calendário 2019/2020 também pode fazer o saque a partir do dia 30 ou em até cinco anos. O cálculo do abono corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por um doze avos do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

Novidade

Neste ano, o trabalhador que tiver conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil terá o dinheiro creditado na conta a partir do dia 30 de junho, desde que tenha o saque previsto para o ano de 2020. Já os demais trabalhadores terão o valor disponível para saque a partir do dia 16 de julho.