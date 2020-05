Ação “Cotia Solidária” distribui centenas de marmitas para famílias carentes

O Fundo Social de Cotia, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, distribuiu, na última semana, centenas de marmitas para famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A entrega aconteceu durante a semana em diversos bairros de Cotia. A equipe responsável por distribuir as marmitas também atendeu pessoas assistidas pela Organização da Sociedade Civil Casa Refúgio.

“A ação Cotia Solidária nasceu para socorrer as pessoas nesse momento de dificuldade. Uma grande corrente do bem se formou e já distribuímos milhares de cestas de alimentos, material de limpeza, higiene pessoal e agradecemos a todos que têm participado”, disse Mara Franco, presidente do Fundo Social e Secretária de Desenvolvimento Social, responsável pela ação.

Publicidade

As marmitas foram doadas por um empresário à ação Cotia Solidária, que acontecerá até o fim da quarentena para combater a disseminação do novo coronavírus.

Qualquer pessoa ou empresa pode colaborar doando cestas básicas, álcool gel, luvas, material de limpeza e de higiene pessoal, entre outros insumos que estão sendo doados para famílias em vulnerabilidade. Para doar basta entrar em contato pelo telefone (11) 9 4351-5277.