Ação da Prefeitura de Carapicuíba leva serviços gratuitos ao Novo Horizonte

Na próxima quinta-feira (19), das 13h às 17h, será realizada a segunda edição do ano do projeto Prefeitura no Seu Bairro em Carapicuíba.

publicidade

Desta vez os serviços públicos serão oferecidos na rua Áquila, em frente à UBS do Jardim Novo Horizonte.

Serão oferecidos diversos serviços gratuitos para a população como agendamento de mamografia, testagem rápida para HIV, Sífilis e covid-19, cadastramento para Auxílio Brasil, encaminhamento para vagas de emprego, agendamento de serviços do Poupatempo, entre outros.

publicidade