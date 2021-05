ACEO e Sebrae oferecem capacitação gratuita para varejistas “entrarem no mundo digital”

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), em parceria com o Sebrae e com a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP), realiza nos dias 31 de maio e 1, 2, 7 e 8 de junho o Programa Surpreenda Varejo, uma iniciativa de capacitação para ajudar varejistas a “entrarem no mundo digital”.

O programa é gratuito, 100% online e conta com cinco encontros. O primeiro tema, que será apresentado no dia 31, é “Tendências de Propósito no Varejo – Pós NRF 2021”. Também serão abordados: Canais de divulgação e vendas, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Código de Defesa do Consumidor, como anunciar nas redes sociais, entre outros.

O presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes, explica que a iniciativa dá aos varejistas a oportunidade de conhecer ferramentas que podem melhorar seus negócios. “Com a chegada da pandemia muitos comerciantes foram empurrados para o digital sem que tivessem a chance de se preparar adequadamente e o programa oferece essa oportunidade”, diz.

Já o gerente regional do Sebrae em Osasco, Thiago Alexandre Brandão Farias, afirma que o programa também espera preparar os varejistas para o desafio que é a retomada do comércio. “Além disso, vamos trazer dicas principalmente do comércio eletrônico e de como se reinventar para aproveitar as oportunidades desse novo momento”.

Para participar, basta se inscrever pelo link https://bit.ly/3oeIMj3. As vagas são limitadas.

