ACEO entrega alimentos arrecadados para entidades em Osasco; campanha continua

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) já entregou os primeiros mantimentos arrecadados por meio de sua campanha solidária contra a fome. Foram distribuídas 120 cestas básicas e 40 cartões de alimentação entre quatro instituições que atendem famílias carentes no município.

As entidades beneficiadas são: a Igreja Evangélica da Vila Yara (IEVY), a Associação Brasileira Autismo Conexão (ABRACC), a Diocese de Osasco e o Lar Jesus entre as Crianças. Elas atendem mensalmente mais de 100 famílias em situação de vulnerabilidade.

A primeira instituição que recebeu as doações, no dia 2 de junho, foi a Igreja Evangélica da Vila Yara. Na última terça-feira (8), os diretores da ACEO estiveram na Clínica Lares para a entrega simbólica dos cartões alimentação à ABRACC. Esta associação oferece suporte a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

Ainda na terça-feira, os diretores da ACEO também estiveram na Diocese de Osasco para entregar outra parte das doações. A instituição atua há 30 anos oferecendo apoio espiritual e social na comunidade. O primeiro ciclo de visitas para a entrega das doações foi encerrado no Lar Jesus entre as Crianças.

O presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes, explica que a inciativa está alcançando quem tanto precisa graças ao apoio de todos que estão engajados nessa campanha, mas lembra que ainda há muito o que ser feito. “Por isso pedimos a colaboração de toda a sociedade. Qualquer doação – em dinheiro ou em alimentos – será bem vinda”, enfatiza Dr. Amir, que finaliza agradecendo a todos que doaram.

Contribua com a campanha

Para saber mais sobre a Campanha ACEO Solidária contra a fome, as entidades atendidas e como doar (PIX, TED, boleto, cartão de crédito, cestas básicas ou alimentos avulsos), basta acessar www.aceo.com.br/aceo-contra-a-fome.

