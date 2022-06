ACEO Mulher ensina como aumentar as vendas para melhorar os negócios

O sucesso de um negócio depende de vários fatores e a venda é um deles. E é sobre esse tema que trata a nova edição do Café & Negócios, encontro realizado nesta quinta-feira (30), às 8h30, pela ACEO Mulher.

publicidade

A ACEO Mulher tem como proposta o auxílio às mulheres empreendedoras, criando uma rede de troca de experiências e fornecendo capacitação, cursos, palestras e aconselhamento para que suas associadas estejam em constante transformação.

Uma das responsáveis pelo projeto, a consultora de moda Gigi Martin, explica que nesta edição do encontro as participantes irão conhecer aspectos fundamentais para ter sucesso nas vendas.

publicidade

“São particularidades que fazem toda a diferença como a apresentação e precificação do produto, a análise do público a ser atingido, a abordagem correta do cliente, entre outros”, explica.

Ela destaca ainda que essa será uma oportunidade para que as participantes aumentem sua rede de contatos e apresentem seus produtos ou serviços a outras mulheres.

publicidade

Para participar do Café & Negócios desta quinta-feira basta se inscrever pelo endereço https://forms.gle/DHDKf8HV4UeicsCEA ou na página do instagram @cmecosasco. A participação é gratuita.

A ACEO está localizada na rua Avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco, Osasco.