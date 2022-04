ACEO Mulher reúne 60 empreendedoras em Osasco e discute educação financeira

O ACEO Mulher, projeto voltado para empresárias e empreendedoras de Osasco, realizou na quinta-feira (28), mais uma edição do Café & Negócios. O evento aconteceu na sede da Associação Comercial.

Além de um café da manhã especial, as participantes participaram de uma palestra da mestra em controladoria e finanças Eliziane da Silva Lima, que mostrou às cerca de 60 mulheres presentes como organizar suas vidas financeiras para alcançar os objetivos.

Entre os presentes havia profissionais do comércio, indústria e serviços nos segmentos de alimentação, saúde, moda, beleza, artes, direito, marketing pessoal, entre outros. A dinâmica do encontro permitiu uma interessante troca de contatos e experiências.

Uma das participantes, a terapeuta holística Mara Estelar, lembrou que este é o terceiro encontro do qual ela participa, e que tem feito excelentes conexões. “Estamos aqui juntas para aprender, acertar e corrigir algumas coisas”, destaca.

Já a consultora empresarial Pina Boffa diz que o Café & Negócios da ACEO Mulher é um evento que oferece muitas ferramentas para quem quer crescer no seu ramo de atuação. “Eu voltei de lá encantada com todas as possibilidades que o encontro oferece”, lembra.

Por fim a terapeuta de física quântica Maria Neucélia dos Santos afirma que é muito importante estar com mulheres, entre mulheres, com temas pertinentes ao universo feminino empresarial. “Eu me sinto acolhida nesse espaço e já pude aumentar muito a minha rede de contatos”, resume.

O que é o ACEO Mulher?

O projeto ACEO Mulher existe há dois anos, mas somente agora, com o arrefecimento da pandemia, foi possível tirá-lo do papel.

Segundo a educadora Juliana Smanio, uma das mulheres à frente da iniciativa, infelizmente há muita defasagem na formação das mulheres empreendedoras. Ela destaca que para ajudar com capacitação e formalização a ACEO Mulher irá oferecer cursos, orientação técnica, palestras, mentorias e acolhimento.

“Elas receberão capacitação para se relacionar com seus clientes para cativá-los, irão entender os principais obstáculos dentro do negócio, terão domínio sobre negociação, precificação, divulgação, entre outros”, continua.

Também à frente do projeto a consultora Tânia Sales lembra que a cidade de Osasco está se desenvolvendo muito com a chegada de diversas empresas e o grupo quer preparar as empreendedoras para esta chegada.

Ela, que há alguns anos foi acolhida por um projeto de empreendedorismo, destaca que quando uma mulher decide empreender e recebe a oportunidade, tudo no seu entorno muda e novas oportunidades surgem. “É possível empreender e você não precisa estar em situação de vulnerabilidade para ter essa iniciativa”, finaliza.

Para saber mais sobre o ACEO Mulher basta seguir o Instagram @cmecosasco ou enviar um oi para o contato (11) 99228-5256 (whatsapp).