ACEO recebe homenagem da Câmara de Osasco pelos 60 anos de história

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) recebeu uma homenagem da Câmara Municipal, em sessão solene realizada na última terça-feira (18). A entidade, que nasceu junto à emancipação do município, foi agraciada com Placa Comemorativa pelos 60 anos de trabalho.

Proposta pela vereadora Elsa Oliveira (Podemos), por meio do Decreto Legislativo 26/2022, a honraria reconhece a contribuição da entidade no desenvolvimento de Osasco. “Falar da ACEO é quase que falar da história de Osasco. As duas nasceram praticamente juntas. É uma entidade que trabalha pela defesa do empresariado e da economia local”, justificou.

Elsa presidiu a Mesa Diretora da solenidade, composta ainda pelos vereadores Julião (PSB), Rogério Santos (MDB), pelo secretário municipal de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, Luciano Camandoni, e pelo presidente da ACEO, Amir Gomes dos Santos.

Emocionado, o presidente da ACEO agradeceu a Câmara pela homenagem e citou mudanças recentes, como a reforma do Código Tributário da cidade, que teve forte influência da associação. Na prática, a medida permitiu a redução de alíquotas dos impostos e a atração de novas empresas ao município.

O dirigente enalteceu a participação de todos os empresários que passaram pelo comando da instituição e destacou o trabalho do grupo que compõe a atual diretoria. “Tenho orgulho desse grupo e de hoje poder estar aqui recebendo essa homenagem. É um momento de gratidão”, concluiu.