Acidente com ônibus da Urubupungá deixa feridos em Osasco

Um acidente envolvendo dois ônibus da Viação Urubupungá e mais três veículos deixou ao menos uma pessoa ferida com gravidade na avenida Cruzeiro do Sul, em Osasco. A colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira, 18, nas proximidades da Cemei Vilma Foltran Portella.

De acordo com relatos de testemunhas, um dos coletivos que seguia pela avenida não consegui parar e acabou acertando outro que estava logo à frente. Com o impacto o ônibus que seguia na frente foi jogado contra três carros que estavam estacionados sobre a calçada. Duas mulheres foram atingidas, sendo que uma teve fraturas expostas.

Atendidas pelo Samu, as mulheres foram levadas para o Hospital Municipal Antonio Giglio. Entre os passageiros dos coletivos não há informações se alguém se feriu com gravidade. Eles foram atendidos pelas equipes de resgate e levados para as unidades de saúde da região.