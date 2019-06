Acidente de caminhão complica trânsito na região de Alphaville

Um caminhão tombou na tarde desta terça-feira (25), na alça de acesso da rodovia Castelo Branco ao Rodoanel, logo após o pedágio na saída da região de Alphaville.

O acidente causou o bloqueio da via por cerca de meia hora, relata a leitora Eliana de Oliveira, que enviou as imagens e vídeo à redação do Visão Oeste. Não houve feridos.

Mesmo com a liberação da via, o acidente ainda causa impactos no trânsito na região de Alphaville, que tem trechos com lentidão acima da média para o horário na noite desta terça, afirma Eliana.