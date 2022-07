Acidente entre caminhão e carreta deixa dois feridos e trava Rodoanel, em Osasco

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta no Rodoanel, em Osasco, deixou duas pessoas gravemente feridas, na manhã desta segunda-feira (18).

O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi retirado do veículo, de acordo com a CCR Rodoanel, concessionária que administra o trecho. Ele teve fratura na perna e foi socorrido pela equipe da concessionária.

A segunda vítima foi atropelada no momento da colisão. Ela foi encaminhada pelo helicóptero Águia da PM a um hospital da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 7h10. Segundo a corporação, nove viaturas foram aviadas ao local.

O acidente aconteceu no Km 22, sentido a Regis Bittencourt. O trecho ficou completamente bloqueado por alguns minutos. Foram registrados até 19 km de congestionamento por volta das 10h50. Depois, apenas uma faixa seguiu interditada.

