Acidente entre caminhões causa lentidão no Rodoanel, em Carapicuíba

Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões provocou congestionamento no Rodoanel, altura de Carapicuíba, na manhã desta terça-feira (18).

Os veículos colidiram, no quilômetro 18, e foram retirados da via por volta das 8h. Não há informações sobre feridos.

Ao menos três faixas ficaram bloqueadas, gerando pelo menos 10 km de lentidão. Quem precisou passar pelo Rodoanel logo cedo encontrou dificuldades.

Um helicóptero do SBT sobrevoou o local e registrou imagens do acidente e da extensa fila de veículos que se formou rapidamente.

Com informações do jornal “Primeiro Impacto”, do SBT