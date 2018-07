Ações de manutenção e zeladoria são intensificadas em Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio das secretarias de Serviços e Obras e de Meio Ambiente, intensificou as ações de manutenção e zeladoria pelos bairros. Nesta semana as equipes estão no Jardim Rochdale, zona Norte. A ação foi acompanhada pelo prefeito Rogério Lins na quarta-feira (18). Ele foi conferir as melhorias e a limpeza das ruas promovidas pelas equipes.

Lins também esteve no Estádio Municipal José Liberatti, conversou com a população, e depois seguiu para o Pronto-Socorro Antônio Flávio França, que ganhará uma ala pediátrica com consultório, sala de observação médica e pré-internação, além de pintura e renovação do espaço, atendendo a uma reivindicação da população que utiliza o PS.

O trabalho no Rochdale teve início no dia 14/7 com remoção de entulho na Rua Rio de Janeiro; reforma de caixa na viela da Rua Araçatuba; reparo de floreira nas avenidas Cruzeiro do Sul e Brasil; limpeza, roçamento e pintura nas ruas Espírito Santo, Agudos e Águas da Prata.

Na rua Americana, as equipes trocaram as guias, repararam as calçadas, além de capinação, limpeza e pintura. Nas ruas Manaus, Minas Gerais, Fernandópolis, Espírito Santo, Alvilândia e Ceará, teve limpeza de boca de lobo. Na Rua Agudos, remoção de entulho e tapa buraco. Na viela da Rua Guanabara, roçamento, e na Rua Bahia, pintura.

Na avenida Brasil e na rua Cuiabá, as equipes limparam e reformaram bocas de lobo. Também houve remoção de entulho, roçamento e tapa buraco nas ruas Minas Gerais, Tietê, Santa Catarina, Vitória, Florianópolis e avenida Presidente Kennedy.

As ações de zeladoria e manutenção vão passar por todos os bairros da cidade, de acordo com a Prefeitura, que pede a ajuda da população no combate ao despejo de lixo e entulho em locais impróprios. O cidadão dispõe da Central 156 para fazer denúncias, reclamações e solicitação de serviços.

O 156 funciona 24 horas, sendo que o cidadão recebe um número de protocolo para acompanhar a execução dos trabalhos, explica a administração municipal.