Ações de prevenção a enchentes continuam em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi deu início no mês de agosto à Operação Verão, que visa preparar a cidade para a temporada das chuvas e minimizar a possibilidade de alagamentos. Entre os serviços realizados estão limpeza, manutenção e desassoreamento dos piscinões, rios, córregos e seus respectivos afluentes.

Os trabalhos devem prosseguir até o fim do verão de 2024. Nesse período, são retiradas areia, sujeira, lixo, entulho e objetos depositados na calha desses locais. “A prática indevida obstrui o escoamento das águas e proporciona o transbordamento, o que gera a inundação em alguns pontos do município”, diz a administração de Itapevi.

Atualmente, a operação abrange o Córrego Paim, às margens da Avenida Rubens Caramez, no Parque Suburbano, e também no piscinão do Parque da Cidade. As mesmas atividades serão realizadas nos córregos Sapiatã – perto da Cohab – e São João.

Ainda no cronograma, também estão os piscinões do Parque Suburbano e do Vitápolis. As intervenções ocorrem durante o período de seca para facilitar a limpeza e deixar esses locais prontos para receber um volume maior de água em razão dos temporais.