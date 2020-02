“Aconselhamos que ninguém atravesse alagamentos”, orienta Defesa Civil em Santana de Parnaíba

Na manhã desta segunda-feira (10) a Defesa Civil de Santana de Parnaíba passou informações de segurança para os munícipes da cidade que também foi atingida pela forte chuva que cai sobre a região oeste desde a madrugada.

Por meio de uma transmissão ao vivo pelo perfil da Prefeitura no Facebook (veja baixo), o supervisor da Defesa Civil disse que a chuva vai permanecer ao longo do dia e que o trânsito deve ficar complicado. “Quem puder evitar sair de casa, evite. Principalmente nesse período da manhã”, disse.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, os pontos de alagamentos registrados na cidade estão controlados. “O município trabalhou bastante na prevenção, então não temos muitos pontos de alagamentos, mas por questão de segurança, aconselhamos que ninguém atravesse alagamentos”.

Os munícipes devem estar em alerta e observar o aparecimento de trincas, rachaduras ou rebaixamento do solo, piso ou quintal de casa. Nesse caso, a recomendação é que procure um lugar seguro na casa de algum vizinho ou parente e avise a Defesa Civil através dos telefones 199 ou (11) 4154-2166 ou ligue no telefone da Guarda Municipal 4622-8900.

As equipes da secretaria de Serviços Urbanos, guardas municipais e da Defesa Civil estão mobilizadas para atender as ocorrências ao longo do dia.