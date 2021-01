Açougueiro que estava desaparecido é encontrado morto em Cotia

Carlos Adolfo de Carvalho Silva, de 29 anos, morador de Caucaia do Alto, distrito de Cotia, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (1°). Uma irmã da vítima usou as redes sociais para confirmar a informação.

publicidade

“Agradeço a todos pelas orações, pelo apoio, mas, infelizmente, a notícia que a gente tem não é boa. Hoje [sexta-feira] encontramos o Carlos Adolfo, mas o encontramos sem vida”, escreveu.

Após uma semana de buscas, o corpo do rapaz foi encontrado em uma região de mata, no Jardim dos Pereiras, em Caucaia do Alto, Cotia, bairro onde o açougueiro morava com a família. Ele estava desaparecido desde a manhã do dia 24 de dezembro, quando saiu para trabalhar e não retornou para casa.

publicidade

“Não está sendo fácil para a nossa família. Hoje estamos em luto pelo meu querido irmão. Descanse em paz meu amor, que papai do céu te receba de braços aberto, nunca irei esquece de você”, finalizou a irmã de Carlos.

A causa da morte será investigada. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a descobrir o que teria acontecido com o açougueiro pode entrar em contato com a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia 181.