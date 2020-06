Acusação de pedofilia gera afastamento e crise na banda CPM 22, formada em Barueri

Após uma acusação de pedofilia ser exposta nas redes sociais, a banda de rock CPM 22, formada em Barueri e em atividade desde 1995, anunciou o afastamento do baterista Japinha.

“Após os últimos acontecimentos, decidimos pelo afastamento do nosso baterista, Ricardo Japinha, reafirmando nossa posição de não compactuar com atitudes desrespeitosas com quem quer que seja. A banda continua”, anunciou o CPM 22, em comunicado na tarde de quarta-feira (10). A crise na banda começou um dia antes, quando o baixista, Fernando Sanches, anunciou sua saída, sem mencionar, no entanto, o motivo.

As mensagens expostas nas redes sociais mostram Japinha falando sobre namoro e virgindade com uma fã que dizia ter 16 anos. Na época da conversa, em 2012, ele tinha 38 anos.

Relato sobre o Japinha em que ele tenta mentir a idade pra uma menina de 16 anos e +#ExposedEmo pic.twitter.com/ueILOBxQSV — #ExposedEmo (@ExposedEmo1) June 4, 2020

O baterista confirmou a veracidade das mensagens e declarou que eram “brincadeiras” e “sem intenção de seduzir”. “Jamais agiria com o intuito de machucar alguém”, declarou, por meio das redes sociais.

Em entrevista ao G1, Japinha afirmou: “Estava rolando um clima meio de paquera, porque ela estava puxando papo comigo. Ela veio me procurar. Aí eu perguntei se ela tinha namorado. Ela falou que sim. Aí eu recuei. Brinquei e falei que não, eu tinha ciúmes. E aí ela falou que tinha 16 também, aí que eu recuei mais. Eu não tenho essa mania. Eu não gosto. Na estrada, chegava ao ponto de eu pedir RG para as meninas para não ter que tomar nenhum susto nesse sentido. E o principal: eu nunca vi essa menina pessoalmente”.

O baterista afirmou ainda: “conversar não mata ninguém. Eu não fiquei falando que queria… Tudo bem, teve um papo lá de virgindade. Eu até brinquei em relação a virgindade. Mas nunca querendo… sabe?”.

O CPM 22 foi formado em 1995, em Barueri. Japinha entrou na banda em 1999.