Acusado de abusar da filha de 4 anos é resgatado antes de ser executado por “tribunal do crime” em Carapicuíba

Um homem acusado de abusar sexualmente da própria filha de 4 anos foi resgatado pela polícia antes de ser executado por um “tribunal do crime”, em Carapicuíba.

Carlos Alexandre Silva foi encontrado por PMs do 33º Batalhão amarrado, por volta das 19h desta segunda-feira (15), em um prédio invadido próximo à comunidade do Murão, segundo informações do programa local “Em Foco”.

O homem teria sido levado para o local por quatro criminosos, que o executariam. Os criminosos não foram localizados. Carlos admitiu os abusos contra a filha aos policiais militares e acabou preso por estupro de vulnerável.

Ele tem mais dois filhos, um menino de três anos e outro de três meses. A mãe tem problemas psicológicos. As crianças serão acompanhadas pelo Conselho Tutelar e devem ficar sob a guarda de parentes.