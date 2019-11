Acusado de matar a namorada é preso em Osasco

Acusado de matar a namorada a tiros, de Genário Júnior Santos de Andrade, de 21 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (12), pela Polícia Civil, na Vila Menck, em Osasco, segundo o G1.

Genário é o principal suspeito pela morte de Stephanie Neves da Silva, de 19 anos, na madrugada de domingo (10) na casa onde eles moravam, em uma comunidade no Jardim Santa Fé, na mesma cidade.

A jovem foi assassinada com um tiro na parte de trás da cabeça. Genário saiu correndo do barraco gritando aos vizinhos que ela havia tentado se matar. Em seguida, fugiu. Stephanie chegou a ser socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Menck, mas não resistiu e morreu.

O local do tiro refuta a possibilidade de suicídio. “Tá comprovado que o tiro foi atrás da nuca. Como é que alguém vai dar um tiro atrás da nuca?”, disse o pai dela, que pediu anonimato, em entrevista coletiva. “Ele é um monstro”.

“Se a gente soubesse o futuro, jamais deixaria nem sequer pisar na nossa casa. Recebi com tanto carinho, com tanto amor e ele tirou uma parte de mim, da minha mulher e da minha filha”, declarou o pai de Stephanie.

O casal migrou para Osasco vindo de Brasília, onde Genário era acusado de envolvimento com o mundo do crime. Ele possui quatro mandados de prisão por roubo no Distrito Federal.

Stephanie foi enterrada nesta terça-feira (12), no cemitério de Taguatinga, no Distrito Federal.

O caso é investigado pelo 7º DP de Osasco.